Centres de loisirs : voilà, c’est fini!

Ce mardi 23 janvier sonnait la fin des centres de loisirs (ALSH) à Saint-Paul. Pour clôturer en beauté ces quelques semaines d’activités et de moments inoubliables, les animateurs et les enfants ont organisé leur traditionnel spectacle de fin de centre.



Ainsi, les petits de la maternelle Eucalyptus à la Saline et les jeunes du centre mixte du Bernica ont exécuté leurs plus belles chorégraphies sous l’oeil avisé du maire, Joseph Sinimalé, mais également des parents présents à cette occasion.