Centres de loisirs : retrouvez les images

Les marmay et les gramouns de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants mais aussi Ville Amie des Aînés, partagent ensemble un beau moment marqué par l’unité et la convivialité. Grâce à ce rendez-vous, ces deux générations de Saint-Paulois se découvrent et échangent autour de jeux et d’objets lontan, d’ateliers créatifs, de musique, de confection de sacs à main…Ces véritable zarboutan accompagnent ainsi les jeunes enfants inscrits aux ALSH déployés par la Ville dans les Bassins de vie pendant les vacances de janvier. Les séniors transmettent ainsi leur savoir faire et leur expérience à leurs héritiers.Ce type d’événements correspond à la stratégie déployée en faveur des marmay mais aussi des plus de 18 000 séniors âgés de plus de 60 ans sur le territoire. La Municipalité entend prendre soin de sa population à tous les âges de la vie.Concernant les ALSH , plus de 1 700 enfants participent au 21 centres de loisirs dans les Bassins de vie de Saint-Paul. Plus d’informations en cliquant ici