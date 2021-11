Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Centres de loisirs : Les inscriptions démarrent le 8 décembre ! Les inscriptions pour les ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) démarrent ce mercredi 8 décembre 2021 pour se terminer le vendredi 24 décembre 2021. Les marmailles âgés entre 3 et 12 ans révolus seront accueillis au sein des centres de loisirs à partir du lundi 3 janvier, et ce, jusqu’au jeudi 20 janvier 2022. (Photo d’archive)



Les inscriptions auront lieu du 8 au 24 décembre 2021 dans les lieux mentionnés sur le visuel ci-dessous aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 8h à 16h et les vendredis de 8h à 15h.

La capacité d’accueil des centres variera en fonction de la tranche d’âge des enfants accueillis.

Les structures seront réparties par bassin de vie sur le territoire de la commune durant les vacances d’été : Saint-Paul Centre, Saint-Gilles-les-Bains, Plateau Caillou, La Plaine-Bois-de-Nèfles, La Saline, Le Guillaume.

Pièces à fournir : Présentation du livret de famille

Pour les enfants de 3 à 5 ans : Certificat médical d’aptitude à vivre en collectivité et de vaccination à jour,

Pour les enfants 6 à 12 ans : Certificat médical d’aptitude à vivre en collectivité, à pratiquer des activités sportives et vaccination à jour,

Attestation de natation pour les 6 à 12 ans,

Dernier avis d’imposition des 2 conjoints (photocopies) ou le cas échéant,

1) 3 derniers bulletins de salaire des parents,

2) Attestation de ressources Pôle Emploi ou RSA (notification des droits)

3) Le forfait de l’année précédente ou le bilan comptable pour les professions libérales (artisan, commerçant…)

Pour les agriculteurs, remettre l’attestation d’usine ou de coopérative,

En cas de séparation ou de divorce, fournir la photocopie ou présenter le jugement,

Dernière notification de la C.A.F.

Certificat de scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 2 ans et demi et de 3 ans. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans le port du masque est obligatoire.

Pour les enfants résidant dans les quartiers éloignés, des navettes seront mises en place. Pour plus d’informations, merci de contacter le directeur de l’accueil ou le service ACM à partir du 8 décembre 2021.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le pôle vie éducative service ACM – Tel : 0262 34 48 51 ou le 0262 34 48 54 / Mail : secretariat.alsh@mairie-saintpaul.fr

L’inscription en ligne est possible en cliquant sur

