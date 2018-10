Centres de loisirs : 900 marmailles prêts à être accueillis pour les vacances d’octobre

Certains marmailles vont vivre des vacances plus intenses que d’autres ! Ce sera sans doute le cas de 900 enfants âgés de 3 à 12 ans qui vont être accueillis dans les 19 Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) du 15 au 26 du mois en cours.

De Grand Fond à Roquefeuil en passant par Carrosse et l’Etang Saint-Paul, 19 Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) s’apprêtent à accueillir les marmailles à partir de lundi 15 octobre. Sur des séjours variant entre 5 et 10 jours, les petits vacanciers se verront proposer de nombreuses activités telles que le karaoké géant, un après-midi spectacle, un cross… Autant de temps forts qui seront entrecoupés par les traditionnelles animations incluant des ateliers manuels, des sorties, des grands jeux. Cerise sur le gâteau, les enfants pourront déguster un repas typiquement local soigneusement concocté par les équipes techniques de la ville le 23 octobre prochain dans le cadre de la Semaine Créole.



15 associations sur le territoire



Du 15 au 26 octobre, 15 associations (Les Gonnies, Les schtroumpfs, Les Petits Boucaniers, Le Karos Marmailles, Col. Balance Vue Belle, Respekt La Réunion, Leconte Delisle, APEELS, AQPAP, Garderie Delisle, Bois-de-Nèfles Saint-Paul Sport, Association Les Filaos, Association Bernica Marmaille, APEC (Caramboles), APE Saline-Les-Bains) vont travailler activement pour la réussite de ce séjour. Par ailleurs, à l’heure où nous écrivons ses lignes, des places sont encore disponibles notamment sur le secteur de La Plaine, Carrosse, Saint-Gilles-les-Hauts et Savanna.



Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de l’association qui intervient dans l’école de votre enfant