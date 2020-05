Centres de consultation : les gants sont à proscrire !

Dans un communiqué, SOS Médecins de France recommandent de ne pas utiliser de gants lorsque vous venez dans les centres de consultation.



Les gants sont utilisés pour éviter les contaminations croisées dans les services médicaux.



Par exemple, à l’hôpital, l’infirmière porte des gants pour les soins d’un patient puis elle jette les gants avant de passer à la tâche suivante.



Si vous portez les mêmes gants lors de vos courses, achats, rendez-vous médicaux, vous portez et disséminez les germes à chaque endroit : poignées de porte, caddie, téléphone, surfaces et objets, votre visage.



Il est nettement préférable de ne pas porter de gants et de bien laver vos mains avec du savon ou du gel hydroalcolique après chaque action ou entre chaque lieu (voiture, commerce, établissement médical).