Centres aérés/crèches : La liste des centres fermés (actualisé)

Avirons (Les) : Le Maire informe les parents dont les enfants sont inscrits aux centres aérés (Maternelle et primaire) qu'en raison du cyclone qui nous menace, les centres aérés seront fermés à partir de mardi soir. et n'accueilleront plus les enfants à compter de mercredi 17 janvier. Le maire compte sur la compréhension de parents.



Bras-Panon : La municipalité informe que les centres aérés de Bras-Panon seront fermés à partir de demain, mercredi 17 janvier et reprendront le lundi 22 janvier aux horaires habituels.



Saint-Benoît : En raison de l’approche du cyclone Berguitta, le maire de la commune de Saint-Benoît informe les parents que les centres aérés et crèches seront fermés du mercredi 17 au vendredi 19 janvier inclus. Sauf événement imprévu, l’accueil des enfants pourra reprendre normalement le lundi 22 janvier.



Saint-Pierre : La municipalité de Saint-Pierre informe les administrés que les centres aérés de la commune seront fermés ce mercredi jusqu'à nouvel ordre.