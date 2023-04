Centres aérés - Information aux parents

Les inscriptions se poursuivent actuellement, en déposant le dossier préalablement téléchargé sur l’espace personnel du Portail citoyen, au Service Enfance jeunesse ou par mail à l’adresse suivante : service-ej@mairie-saintleu.fr avant le 28 avril.Pour rappel, le Service Enfance Jeunesse tiendra des permanences pour les inscriptions et/ou validation des dossiers :– Dans les Maisons France Services à la Chaloupe Saint-Leu, le mardi 09 mai et le jeudi 11 mai au Plate Saint-Leu de 08h à 15h30.– A la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Saint-Leu, les 3, 5, 10, 12 et 31 mai, de 8h à 15h30.A noter qu’en raison de travaux prévus à l’école primaire de la Chaloupe, le centre de loisirs devait se dérouler à l’école primaire des Camélias. Les travaux sont finalement achevés à l’école de la Chaloupe. Le centre aéré qui devait se tenir à l’école des Camélias se tiendra donc à l’école de la Chaloupe. Les bus prévus initialement sont maintenus, en direction de l’école primaire de la Chaloupe Centre.Plus d’infos sur la campagne d’inscription aux centres aérés et aux “mercredi jeunesse” ici : https://www.saintleu.re/actualite/accueil-de-loisirs-ouverture-des-inscriptions-pour-le-second-semestre-2023.php