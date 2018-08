Centre-ville de St-André: Un coup de lifting qui fait du bien

Le centre-ville de Saint-André en avait bien besoin. Depuis le mois dernier, des travaux d'aménagement ont débuté sur l'avenue de la République. Des travaux qui porteront notamment sur le redimensionnement des trottoirs, la rénovation de l'éclairage public et la création d'un poste de refoulement des eaux usées.



Cette première tranche, cofinancée par le Département à hauteur de 594 035 € dans le cadre du Pacte de solidarité territorial (PST) et d'une durée de quatre mois, s'achèvera en octobre prochain.



D'autres travaux sont attendus jusqu'à 2020, notamment entre le jet d'eau jusqu'au rond-point du Trésor public, et les aménagements autour de l'église du centre-ville et la rue du Lycée.