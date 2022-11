A la Une . Centre et Cie Ismael Aboudou : 30.000€ à trouver d'ici décembre

En proie à des difficultés financières aggravées par la crise covid, le centre de danse Ismael Aboudou et les structures qui y sont adossées sont en péril. Il faut trouver pas loin de 30.000 pour sauver une trentaine d'emplois et continuer à proposer des activités culturelles à 400 jeunes. Par La rédaction - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 16:54

"Il nous faut 30 000€ d'ici décembre, ou la liquidation judiciaire sera prononcée", explique Ismael Aboudou d'une voix blanche. En jeu, une trentaine d'emplois et 400 jeunes qui risquent de se retrouver sans cours de danse pour Noël.



Cette figure de la danse péi revient longuement sur les raisons qui ont débouché sur cette date butoir du 5 décembre. "Lorsque nous avons acheté le lieu où nous sommes à la Technopôle, nous devions bénéficier d'une zone franche. À cause d'une erreur de notre part, nous avons eu un conflit avec les impôts durant près de 10 ans. En 2018, nous sommes finalement passé en redressement judiciaire, avec un échelonnement de la dette sur la prochaine décennie. Or, la pandémie nous a lourdement touchés, de mars 2020 à avril 2022, nous avons vécu au ralenti. En 2020, nous avons deux retards sur nos mensualités, et nous avons dû trouver de l'argent en urgence. Mais pour cette année, il nous reste le reliquat de 2021, et désormais les charges de 2022 commencent à arriver. Pour sauver l'école, il nous faut donc 30.000€", poursuit Ismael Aboudou.

"On risque de fermer le seul centre de formation pour les professeurs de danse de la zone"



Amer, le fondateur de l'école ne cache pas sa déception de voir les collectivités locales refuser de mettre la main à la poche. "On a demandé des subventions à la Région pour du matériel et des instruments, on nous a dit non. On a demandé une participation de la ville de Saint-Denis en 2021, là encore, refusé. Pourtant, nous faisons briller avec nos talents la commune et La Réunion en général. Aujourd'hui, nous avons des danseurs qui sont passés par notre école qui sont partout dans le monde", s'agace Ismael Aboudou.



Ce qui touche le plus le chorégraphe est la possible disparition du seul centre de formation agréé par le ministère de la Culture pour les professeurs de danse de l'océan Indien. "Cela a été un long combat pour avoir une structure qui permet d'éviter à des gens de la zone d'aller en métropole pour se former. C'est une chance de pouvoir apprendre à La Réunion", poursuit le gérant.



Pour soutenir le centre, une



Pour soutenir le centre, une cagnotte en ligne a été mise en place. Le peintre péi Richard Riani a également proposé d'exposer pendant une semaine six de ses œuvres. Les tableaux seront ensuite mis en vente et l'argent servira à sauver le centre.Déterminé, Ismael Aboudou se dit prêt à faire une grève de la faim si nécessaire.