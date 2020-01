Centre de vacances au Case Laperrière pour les enfants de la Grande Fontaine

Les ateliers vacances loisirs ont débuté ce lundi 13 janvier 2020 au CASE Laperrière de la Grande Fontaine à Saint-Paul. Au cours de cette première matinée, enfants et encadrants ont fait connaissance avant de passer aux activités de plein air l’après-midi.Pour le début du centre aéré à la Grande Fontaine, la bonne humeur est de rigueur et la timidité mise de coté. Miguy, la coordonnatrice a préparé une petite introduction en chanson afin que tout le monde fasse connaissance et entre dans l’ambiance des vacances.Ainsi, du 13 au 24 janvier, les animations au CASE, les sorties à la luge, en randonnée, en plus des activités, à proximité dans le quartier comme au Jardin de Paulo, vont rythmer le quotidien de la vingtaine d’enfants inscrits.« C’est toujours avec le même plaisir que nous accueillons les enfants du quartier et leur proposons des activités variées pour qu’ils puissent profiter avant la reprise de l’école » assure Marie-Claire Lahisafy, directrice du centre.Pas de doute, avec le programme concocté par les animateurs, les enfants auront de quoi profiter et certainement, beaucoup de bons souvenirs à raconter à la rentrée.Pour rappel, plus de 1 950 marmailles, âgés de 3 à 17 ans, fréquentent les 26 Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Saint-Paul.