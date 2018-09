Société Centre de soins de Kélonia: Une tortue retrouvée morte, deux autres blessées

Journée chargée à Kélonia ce mardi. Trois tortues ont été récupérées par le Centre de soins. La première, une tortue imbriquée de 13,7kg (50cm de longueur de carapace), a été récupérée morte au large de Saint-Denis.



La deuxième, une tortue caouanne de 47,3kg (71,5 de longueur de carapace), a été ramenée suite à une capture accidentelle et opérée pour retirer l’hameçon de son osophage.

Enfin, une jeune tortue verte de 7,9kg (40,5cm de longueur de carapace ), retrouvée par le Club GECKOBLUES alors qu'elle était emmêlée dans des fils nylon qui lui ont entaillé la base des nageoires. Cette dernière est connue à La Réunion depuis Aout 2018. Baptisée Joanne, elle a été vue pour la première fois et filmée par Bernard, son parrain; au site Pain de sucre de Boucan.



L'occasion pour Kélonia de rappeler que les images (photos et vidéos) alimentent la base de données photo-identification de TORSOOI (www.torsooi.com) et permettent de compléter les connaissances sur la biologie sur les tortues marines à La Réunion.



"Les photographes qui sont les premiers à identifier une tortue ont la possibilité de la baptiser (c’est le cas de Bernard qui a baptisée Joanne) , et les parrains et marraines sont informés lorsque leur filleule est à nouveau observée", indique le centre de soins. "Ce sont les profils droit et gauche de la tête qui sont utilisés par Kelonia, pour identifier individuellement les tortues. L’écaillure de ces profils est unique comme les empreintes digitales chez l’homme".

