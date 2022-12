Communiqué Centre de ressources autisme : Le dispositif de télédiagnostic de l’autisme pour adultes dépendants remporte le prix national de la télésanté

A l’occasion de la troisième édition des Talents de la e-santé, La délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) et l’Agence du numérique en santé (ANS) ont récompensé, hier soir à Paris, le dispositif TéléDiaade du centre de ressources autisme de La Réunion ainsi que 10 lauréats « ayant mis en œuvre un projet structurant de e-santé avec des usages réels et concrets sur le terrain » Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 06:54

Le communiqué du CHU :



TéléDIAADE, pour TéléDiagnostic de l’Autisme pour Adultes dépendants, développé par le Dr Vincent CAILLIER du Centre de ressources autisme de La Réunion et du CHU de La Réunion, est un dispositif d’évaluation et de diagnostic à distance pour les patients dépendants potentiellement atteints de troubles du spectre autistique (TSA).



L’enjeu de ce dispositif innovant est de pouvoir établir un télédiagnostic multidisciplinaire et multidimensionnel des troubles du spectre autistique des adultes dépendants et porteurs de handicap intellectuel vivant en institution tout en collaborant à distance avec ses référents principaux (familiaux et institutionnels) et en écourtant au maximum la durée d'attente pour la réalisation de ce diagnostic. Des informations médicales et paramédicales, passées et actuelles, ainsi que de courtes vidéos de la personne à évaluer dans son environnement naturel constituent le dossier à analyser.



Retrouvez une présentation complète du dispositif en vidéo ici :



En plus de cette récompense, dix autres prix ont été décernés a des projets innovants dans le domaine de la santé numérique.



