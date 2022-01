Centre Funéraire Sud : Perturbations

• Du 12 au 17 janvier 2022 : suspension des crémations et des cérémonies, accès au parc cinéraire interdit

• Du 28 au 29 janvier 2022 : suspension des crémations



Cependant, ces travaux n’auront pas d’impacts sur la tenue des veillées mortuaires, qui seront toujours possibles. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Centre Funéraire Sud au 0262 33 94 94.

La CIVIS s'excuse pour la gêne occasionnée par ces travaux et vous remercie de votre compréhension.

La CIVIS informe le public que compte tenu des travaux d'installation d'un second four de crémation et de son système de filtration des fumées au Centre Funéraire Sud, des perturbations sont à prévoir :