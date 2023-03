A la Une . Centrale du Gol : Les grévistes mobilisés "jusqu’à l’abrogation de la réforme des retraites"

Par PB - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 14:42





Ce lundi matin, 90% des salariés de la centrale thermique du Gol sont en grève. Ils avaient atteint les 100% vendredi, assurent-ils. Après s’être mobilisés sur les manifestations et les défilés depuis le 7 mars dernier pour protester contre la réforme des retraites, les grévistes soutenus par la CGTR Industries Electriques et Gazières (IEG) ont monté la pression d’un cran vendredi en érigeant un piquet de grève devant la centrale thermique du sud. "Nous sommes peut-être les premiers à le faire sur l’île mais nous n’avons fait que suivre les actions menées partout en France". En Savoie, dans le Tarn ou encore en Meurthe-et-Moselle, des blocages ou des barrages filtrants ont été dressés devant les centrales thermiques après l’annonce du recours au 49.3.Dirigée par Albioma, la centrale thermique du Gol est productrice de 110MW soit un quart de la production d’électricité de l’île. EDF a donc, hier, appelé "ses clients à modérer leur consommation d’électricité à la suite de l’indisponibilité de certaines installations industrielles de producteurs d’électricité réunionnais" , indiquait le communiqué."Nous ne bloquons pas les salariés non grévistes mais ceux qui travaillent ne peuvent pas démarrer la centrale", tient à préciser Timothé Payet, délégué syndical d'Albioma le Gol. "Nous sommes là depuis vendredi et pourtant il n’y a toujours pas eu de coupure de courant. EDF porte la responsabilité du réseau", fait-il valoir. Outre le mouvement de grève, une fuite sur une des chaudières de la centrale viendrait également déséquilibrer la production électrique, confie un gréviste.Conscient que leur mobilisation a "un poids médiatique", Timothé Payet rappelle que"c’est dans la lutte que nous avons acquis la plupart des droits des salariés". Les salariés grévistes de la centrale comptent ainsi tenir "jusqu’à l’abrogation de la réforme des retraites. Le combat, on le mène pas seulement pour nous car très peu de salariés peuvent se mobiliser. Ils n’en ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc ils nous disent : si vous gagnez, nous gagnons tous", encourage le délégué syndical d'Albioma le Gol qui rappelle que selon les sondages 70% des Français sont contre cette réforme.Les grévistes le martèlent, il y a d’autres leviers pour trouver l’équilibre des retraites mais combien pour se faire entendre. "Il faut de la solidarité. Les travailleurs comme les chômeurs sont concernés", invite-t-il.