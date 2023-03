A la Une . Centrale Albioma le Gol: La grève continue

Une délégation syndicale a été reçue ce mardi après-midi à la préfecture. Les discussions n'ont pas débouché sur une sortie de crise, la grève est donc maintenue. Les délestages organisés par EDF devraient donc continuer dans les prochains jours. Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 09:58

la CGTR Industries Electriques et Gazières.



La centrale thermique du Gol est responsable pour un quart de la production d'électricité à La Réunion. EDF a annoncé lundi le déclenchement d'un niveau rouge de tension sur le réseau électrique.



Après avoir reçu le soutien de toutes les branches, les grévistes venus à la centrale là encore en opération escargot, ils se sont rendus à la préfecture ce mardi après-midi à Saint-Denis. Sans accord trouvé, le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit au Gol. Les employés d'Albioma sur la centrale thermique du Gol à Saint-Louis ont arrêté le travail en fin de semaine dernière et depuis ils ont durci le mouvement. Deux salariés grévistes ont ainsi été assignés en référé par leur employeur pour le blocage du site. Pour les soutenir, une opération escargot s'est tenue ce mercredi entre la centrale thermique et le tribunal. "A travers deux grévistes, ils veulent s'en prendre à tout le piquet de grève. L'assignation prévoit 1.000 euros par personne par obstruction constatée, les forces de l'ordre étant autorisées à intervenir", indique Teddy Polladou dela CGTR Industries Electriques et Gazières.La centrale thermique du Gol est responsable pour un quart de la production d'électricité à La Réunion. EDF a annoncé lundi le déclenchement d'un niveau rouge de tension sur le réseau électrique. Des délestages sont organisés depuis hier , d'abord dans le Sud avant de toucher ce mardi soir les communes de l'Ouest et du Nord pendant une à deux heures.Après avoir reçu le soutien de toutes les branches, les grévistes venus à la centrale là encore en opération escargot, ils se sont rendus à la préfecture ce mardi après-midi à Saint-Denis. Sans accord trouvé, le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit au Gol.