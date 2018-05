<<< RETOUR La Réunion Positive

Centenaire de la disparition de Roland Garros (1918 - 2018) Didier ROBERT, Président de Région et Olivier RIVIÈRE, Vice-Président de la Région et Vice-Président de l’IRT ont tenu ce samedi 19 mai un point presse relatif au centenaire de la disparition de Roland GARROS (1918-2018) au Quartier militaire de La Redoute en présence de Eric VIDAUD, Commandant Supérieur Général de la brigade des FAZSOI, Jean-Louis LAGOURGUE, Sénateur et Conseiller Régional, Mario SERVIABLE, Conférencier et en présence des représentants de l’association « Fête le mur » et d’une délégation d’enfants participants prochainement au tournoi Roland GARROS.





En effet, au regard de la vie exemplaire de l’aviateur Réunionnais, premier pilote de chasse del’aviation militaire, la collectivité régionale a initié dès 2016, une démarche de



Le projet sera proposé de nouveau prochainement au Gouvernement par le Sénateur et Conseiller Régional, Jean-Louis LAGOURGUE.

Pour rappel, Roland GARROS (1888-1918), Réunionnais, Héros de la Grande Guerre, est reconnu dans le monde entier pour ses exploits aériens et son engagement pour La France. Aviateur d’exception, il est le premier homme au monde à relier deux continents, l’Europe et l’Afrique, par la voie aérienne.



Parallèlement, la collectivité accompagne chaque année les associations dans leur projets de valorisation de Roland GARROS. Ainsi, depuis 2014, la Région a engagé près de 30 000 euros en faveur de quatre associations locales, notamment en faveur du conférencier, Mario SERVIABLE pour l’édition de son ouvrage intitulé « Garros au Panthéon 2018 ».



La Réunion présente au tournoi Roland Garros 2018



À l’occasion du tournoi international et du centenaire de la disparition de Roland GARROS, La Réunion disposera également d’un stand sur le village du tournoi au sein duquel sera valorisé ce personnage emblématique Réunionnais.



Par ailleurs, 60 enfants réunionnais membres de l’Association Fête le Mur Réunion se rendront au tournoi Roland GARROS pour participer notamment à la « journée des enfants » organisée par Fête le Mur national et la Fédération Française de Tennis (FFT) le 26 mai prochain ; regroupement organisé en faveur des enfants issus des quartiers prioritaires et membres de l’association.



Hommage à Roland Garros : le tournoi national « Fête le Mur » 2018 à La Réunion En hommage au Réunionnais Roland GARROS et au centenaire de sa disparition, le tournoi national « Fête le Mur » se déroulera sur l’île du 21 au 28 octobre prochain.



Ce tournoi réunit chaque année une sélection d’enfants issus des sites "Fête le Mur" sur tout le territoire national et issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou de territoires précaires.



Ainsi, en octobre prochain, La Réunion et l’association Fête le Mur Réunion composée de 400 marmailles accueilleront les 120 enfants compétiteurs (âgés de 11 à 16 ans), les membres de l’organisation, les entraîneurs, les arbitres de l’association et le Président de l’Association Fête Le Mur au national, Yannick NOAH.



