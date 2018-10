Centenaire de Roland Garros: Didier Robert dépose une gerbe sous l'Arc de Triomphe

"C’est un homme d’engagement, qui aura su se porter aux avant-postes durant la Première guerre mondiale, qui aura été le premier à permettre de rejoindre deux continents", a salué Didier Robert.



Et alors qu’une réplique de l’avion du natif de Saint-Denis survole La Réunion en son honneur, plusieurs associations, la Fédération française de tennis et le président de la Région Réunion demandent l’entrée au Panthéon de Roland Garros. "Nous croyons fermement, et nous avons demandé au président de la République de pouvoir nous accompagné dans cette reconnaissance et dans la panthéonisation de Roland Garros", poursuit Didier Robert, qui avait écrit une lettre à Emmanuel Macron.



En 1913, le pilote réunionnais fut notamment le premier à traverser la Méditerranée, un exploit qui lui vaudra la Légion d’honneur remise par Raymond Pointcarré.



S’engageant volontairement lors de la Première Guerre mondiale, Roland Garros sera le premier pilote de l’aviation française à disposer d’une mitrailleuse fixée à travers l’hélice de son appareil, lui permettant de remporter trois combats aériens face aux Allemands en 1915.



Fait prisonnier en avril 1915, il s’échappe en février 1918 et meurt au combat, le 5 octobre de la même année, la veille de ses 30 ans, au-dessus des Ardennes, lors d’un assaut des soldats Allemands.