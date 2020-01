Celui qui fait savoir ce qu'il pense...

Un bon point. Pour moi



..en lieu et place d'un tellélek...tellélek...tellélek...et de tous ceux qui ont le cul sur deux chaises.



Bref.. Le Japon m'a tué! Je viens de décliner une invitation à être compagnon de voyage, à une amie, en Corée du Sud...je lui ai amicalement fait comprendre que l'archaïsme de ces États et civilisations m'effrait... maintenir les coups de baguette comme procédé pédagogique à l'école ou se faire hara-kiri n'est pas un modèle à visiter..la liberté de l'Être n'a pas de prix et ne peut-être sacrifié à un esprit nationaliste..





"Quand on est différent on est seul.



On ne peut rien faire contre ça"..c'est bien connu.