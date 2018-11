Courrier des lecteurs Cellule de crise du Rectorat de La Réunion : La honte des académies

Monsieur le Recteur ,



Tout au long de cette crise il est affligeant de constater le manque de discernement vos services et notamment celui des éminences grises qui vous conseillent en cas de crise.



Annoncer une pré-rentrée en pleine crise alors même que les services de la Préfecture savent pertinemment que celle-ci risque de perdurer encore une bonne semaine relève de l’inconscience.



A croire qu’il n’y a que des pré retraités, résidant à proximité de leur bureau et déconnectés de la réalité , qui vous entourent !



En premier lieu, il suffit d’analyser la situation depuis une semaine pour se rendre compte que tous les jours nous avons en moyenne une 20aine de barrages bloquants /filtrants sur les axes majeurs (littoral et intra quartiers) de la Réunion Est en Ouest et du Sud au Nord.



A ce propos , nous ne pouvons que nous étonner des belles paroles du Préfet qui depuis une semaine ne cesse de clamer haut et fort que sa priorité est de rétablir la libre circulation des personnes…. N’osons pas imaginer les autres priorités…..



Or il est un fait indéniable que ce droit est en permanence bafoué.



D’une part la sécurité de votre personnel n’est pas assuré pendant leur déplacement et d’autre part ces barrages ne permettent pas, en tout état de cause, à votre personnel et à vos étudiants d’atteindre leur établissement.



En second lieu comme les écoles et crèches ne peuvent pas fonctionner ce même personnel a comme beaucoup d’entre nous les mêmes préoccupations et donc les mêmes difficultés en matière de garderie..



En outre après une impossibilité de se réapprovisionner en carburant et malgré la réouverture de quelques stations qui rationnent l’approvisionnement se pose toujours ce problème de mobilité.



Enfin il ne semble pas que vos services aient pris le soin de contacter les mairies en charge notamment de la restauration pour voir si cette partie pourrait être assurée et si le personnel communal confronté également aux problèmes de garderie personnelle de pénurie de carburant pourrait également se déplacer.



Ah oui, n’oublions pas l’absence totale de communication avec les agglomérations quand même en charge du Transport scolaire sur l’ensemble de la Réunion .



On attend beaucoup mieux du docteur/professeur des universités que vous êtes , des inspecteurs et autres huiles qui vous conseillent…



Il est donc fondamentale, monsieur le Recteur, de revoir vos procédures de gestion de crises



Charles Hubert de la BATH





