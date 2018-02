Celio détruit des vêtements et suscite l'indignation de sans-abris et d'internautes

Une photo postée par une passante sur les réseaux sociaux ce lundi a suscité une vive indignation. A Rouen, des vêtements découpés en lambeaux ont été découverts dans les poubelles en face du magasin Celio, puis accrochés sur les grilles de la boutique en signe de protestation. Parkas, doudounes, caleçons lacérés... des affaires qui auraient pu servir aux personnes dans le besoin, surtout en cette période hivernale."Je suis moi-même dans la galère et quand je vois ça, ça me dégoûte", confie Bob, un sans domicile fixe, au micro de France Bleu Normandie. "Beaucoup de commerçants n’aiment pas les personnes qui font la mendicité", estime Manu, un autre sans-abri, soulignant au média que ces vêtements leur auraient permis d'avoir chaud et de se sentir propre.Sur la toile, nombreux sont les internautes à s'en indigner. La publication a déjà été partagée plus de 17.000 fois. Mise au courant de pratiques similaires chez d'autres enseignes, la Rouennaise s'indigne, dans des propos relayés par l'Express : "C'est une question de solidarité, mais aussi une question écologique! Jusqu'où peut-on aller dans l'inhumanité ? "De son côté, Celio affirme que "les produits détruits concernent uniquement des articles totalement importables : trous, déchirures, grosses tâches indélébiles" et met en avant son soutien à l' Agence du Don en Nature (ADN) par des dons réguliers de produits. Interrogée par France Bleu Normandie , la boutique rouennaise met aussi en avant un dégât des eaux qui aurait sali une bonne partie des vêtements, qui auraient été lacérés et jetés pour les rendre inutilisables afin d'éviter un risque sanitaire.