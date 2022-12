A la Une .

Céline Dion, au bord des larmes, révèle souffrir d'une maladie rare

Céline Dion a publié aujourd'hui une vidéo très poignante sur Instagram, en français et en anglais. Visiblement très émue, elle a pour la première fois donné des détails sur la maladie qui la ronge et qui la contraint à reporter une fois de plus sa tournée en Europe. Elle révèle rencontrer "des problèmes de santé depuis longtemps". "Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais “stiff-person syndrome” [syndrome de la personne raide]" qui provoque entre autres des spasmes musculaires, explique-t-elle.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 18:43