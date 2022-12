Célimène, La Réunion terre d'esclavage : clip vidéo

Depuis deux ans, le collège Célimène Gaudieux travaille sur le projet "Célimène", La Réunion terre d'esclavage. A ce titre, et grâce au soutien financier du Département, le buste en bronze de Célimène a pu être inauguré en mars de cette année en présence de Mme la Rectrice et de M. le Président du Département.

Pour clore ce projet, un clip musical a été réalisé par les élèves, professeurs, membres du personnel du collège, mettant en scène la vie de Célimène et l'histoire des hauts de Saint-Paul. Cette production financée par le Département est diffusée à l'occasion des festivités du 20 décembre au musée de Villèle.