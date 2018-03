Célébrons la Femme à Saint-Paul

Le service des Sports et le CCAS de la ville de Saint-Paul ont travaillé de concert en proposant des activités multisport mais aussi des ateliers sur le parvis et dans le jardin de la mairie. Entre la Zumba, le body combat ou encore l’initiation à la danse africaine en passant par un atelier tressage « lontan », toutes ces dames ont été conquises par le programme proposé. La « maison du diabète » était également présente sur un stand de dépistage.



Afin de marquer cette journée de manière symbolique, le personnel féminin de la Direction des Ressources Humaines s’est vêtu de blanc dans le but de revendiquer l’amélioration de la condition de la femme et son implication dans l’évolution de l’humanité.



Pour poursuivre cette action débutée ce jeudi 08 mars, rendez-vous le samedi 10 mars au Skate Parc de Plateau Caillou à partir de 09h pour encore plus d’activités de loisirs dédiées à vous mesdames.