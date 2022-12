A l'occasion de sa venue sur l'île pour les célébrations du Gran 20 desanm, Jean-Marc Ayrault, Président

de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, a eu le plaisir de visiter le Lazaret de La Grande Chaloupe, équipement culturel départemental, et a pu constater le travail mené depuis de nombreuses années pour la valorisation et la diffusion de l'histoire de la quarantaine et de l'engagisme.