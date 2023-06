Célébration du Cavadee à Saint-Paul

Ce vendredi 2 juin, la communauté hindoue de Saint-Paul a célébré avec ferveur le dieu Muruga dans la Ville de Saint-Paul. Un grand nombre de fidèles étaient présents pour participer à cet événement spirituel. La procession a débuté à Grande Fontaine et s’est dirigée vers le temple en traversant les rues du centre-ville. Le jour du Cavadee est une occasion spéciale pour rendre hommage à Muruga, le dieu hindou de la jeunesse et chef des armées. Cette procession était empreinte de dévotion et d’émotions intenses. Nous vous invitons à revivre ces moments en images , capturant toute la beauté de cette procession.