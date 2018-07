Célébration Eid Mubarak 2018: la Région Réunion reçoit la communauté musulmane au MOCA

Le Président de Région Didier Robert, en présence du Préfet de La Réunion Amaury de Saint Quentin, du Président du Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion Monsieur Houssen Amode et des Présidents des Mosquées de La Réunion, a tenu à souhaiter Eid Mubarak 2018 à l'ensemble de la communauté musulmane de La Réunion. Une cérémonie officielle placée sous le signe de l'amitié et du partage s'est déroulée ce dimanche au Moca.



Différentes associations de la communauté de l'île y ont participé, à travers des chants traditionnels, des ateliers artistiques et culturels, portent ainsi l'originalité et la diversité culturelle de notre île.



"Cette originalité, c’est notre capacité démontrée au fil des ans à avoir appris à nous comprendre, à avoir appris à vivre ensemble, forts de nos différences et fiers de partager l’idéal d’une même communauté de destin au sein de la République. C’est tout cela qui fonde finalement l’exception réunionnaise de laquelle nous devons tirer à la fois fierté et vigilance", a déclaré le Président de Région dans son discours.



Didier Robert a également rappelé les termes de la Constitution française: "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. C’est cet espace de vie que nous avons à préserver, entre fierté et vigilance pour aujourd’hui et les prochaines générations", a ajouté le Président de Région, et de conclure son discours en souhaitant à celles et ceux qui d'ici quelques jours se rendront à la Mecque pour honorer le 5ème pilier de la religion musulmane et réaliser le Grand pélerinage (HADJ) "de vivre pleinement ce moment de spiritualité dans la vie de chaque musulman".



Lors des Assises de l'Outre-Mer à Paris, le Président de Région a remis un courrier au Président de la République. Un texte qui met en avant l'islam et le vivre-ensemble réunionnais comme un modèle d'expérimentation réussi. Il s'agit d'une proposition au gouvernement afin qu'il puisse s'inspirer pour mener à bien son projet de réorganiser l'islam en France.



La Région Réunion contribue à valoriser les apports des différentes communautés en accompagnant les projets des associations culturelles et artistiques ouvertes au grand public. Dans le cadre de sa politique patrimoniale et de formation des jeunes Réunionnais, la collectivité soutient la restauration d'édifices religieux tels que la mosquée de Sainte-Clotilde et de celle de la rue Maréchal Leclerc à

Saint-Denis, la première mosquée construite en France.