Cédrine Dargel devient Miss Saint-Denis 2022. La candidate N°4 a 24 ans et est originaire de la Source.



En 2015, Cédrine Dargel avait déjà concouru à l’élection de Miss Saint-Denis. Elle a retenté le concours cette année et repart donc avec la couronne tant rêvée.



C’est à son papa disparu qu’elle a dédié cette victoire. Connu dans le milieu sportif, il fut lutteur, catcheur, membre de l’office municipal des sports dionysien. Il présida, pendant près de dix ans le club sportif Paul Jougla (CSPJ) et arbitra aussi en haltérophilie lors de plusieurs Jeux des Iles de l’océan Indien.



"C’est un rêve qui devient réalité. Je remercie énormément les proches qui sont venus me soutenir pour ce moment magique et intense. Merci à celle qui m'a appris à marcher (Logan Payet d’Event’s Folies, ndlr). Merci à chacun de nos partenaires. Je suis fière d'être Miss Saint-Denis 2022 et j'ai hâte de m'engager auprès des services de la ville pour apporter mon aide et met' Saint-Denis en l'air ! Au-delà de mes futures fonctions de professeur des écoles, j'aimerais apporter mon aide auprès des élèves en difficulté scolaire. Et mon deuxième projet porte sur la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui est une femme forte, entreprenante et d'influence. J’aimerais aider les femmes à développer leur estime, prouver que l'avenir nous appartient et qu'on est actrice de notre vie", a souligné la candidate après avoir reçu l’écharpe.



Sa 1ère dauphine est Tracey Fontaine et sa 2ème dauphine est Héléna Ferblantier.