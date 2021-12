Faits-divers Cédric Philéas toujours activement recherché, le point sur l'enquête

Cédric Philéas court toujours. L'auteur présumé des coups de couteau sur ses deux enfants reste introuvable depuis samedi. Malgré un appel à témoins lancé par la gendarmerie et le déploiement d'un important dispositif de recherches, l'homme reste introuvable. La procureure de la République de Saint-Pierre faisait un point hier en début de soirée sur l'avancée des recherches. Par NP - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 07:34

Double tentative d'infanticide : appel à témoins pour retrouver le suspect

Le 27 novembre, 2 enfants grièvement blessés étaient découverts à St.-Louis.



Une enquête de flagrance était immédiatement ouverte pour tentatives de meurtres aggravés et la section de recherches de la gendarmerie de St.-Denis était saisie.



Le père des enfants, soupçonné d’être l’auteur des faits, parvenait à s’enfuir. Il est activement recherché depuis cette date. Trois phases de recherches ont ainsi été mises en place, associant l’ensemble des moyens du commandement de la gendarmerie de La Réunion : antenne GIGN, compagnie de St Pierre, maison de la protection de la famille, équipe cynophile, PGHM, section aérienne, outre le service d’enquête.



Ce matin, un avis de recherche a également été diffusé.



Une instruction est ouverte ce jour pour la poursuite de l’enquête.

Le 27 novembre, 2 enfants grièvement blessés étaient découverts à St.-Louis.Une enquête de flagrance était immédiatement ouverte pour tentatives de meurtres aggravés et la section de recherches de la gendarmerie de St.-Denis était saisie.Le père des enfants, soupçonné d’être l’auteur des faits, parvenait à s’enfuir. Il est activement recherché depuis cette date. Trois phases de recherches ont ainsi été mises en place, associant l’ensemble des moyens du commandement de la gendarmerie de La Réunion : antenne GIGN, compagnie de St Pierre, maison de la protection de la famille, équipe cynophile, PGHM, section aérienne, outre le service d’enquête.Ce matin, un avis de recherche a également été diffusé.Une instruction est ouverte ce jour pour la poursuite de l’enquête.