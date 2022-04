7mag.re Cécile Turpin : La musique, sa passion plus forte que sa timidité

Timide, réservée certes mais surtout passionnée. Cécile Turpin ou C'Cile qui vient de sortir "Ou la décidé" raconte son cheminement et son épanouissement grâce à la musique.



Photos : YKS YAKUSA @ Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 12:02

LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS