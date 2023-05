Ceci n’est pas Mahé de La Bourdonnais

Ceci, ce bronze monumental qui trône au milieu du Square Labourdonnais à Saint-Denis de La Réunion, n’est pas Mahé de La Bourdonnais. C’est une œuvre, c’est-à-dire une création de l’imaginaire, réalisée par un artiste qui ne l’a d’ailleurs pas connu de son vivant. Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais a vécu entre 1699 et 1753. La statue qui le représente, elle, a été réalisée à Paris entre 1846 (date du lancement de la commande) et 1856 (date de la pose sur la Place du Gouvernement, à Saint-Denis donc). En somme, cette œuvre que vous voyez sur le square n’est pas Mahé de La Bourdonnais. C’est une image créée à partir de l’idée que se faisaient de lui ceux qui ont passé la commande (et l’artiste bien évidemment, le parisien Louis Rochet). Ceux qui ont passés la commande, ce sont des souscripteurs, c’est-à-dire des personnalités locales qui étaient probablement fortunées, et assurément « libres » : probablement fortunées parce qu’il fallait des moyens financiers considérables pour passer une telle commande à Paris et la faire livrer dans l’île ; et assurément « libre » parce qu’en 1846 l’abolition n’avait pas encore eu lieu, et que par conséquent les esclaves n’étant pas des citoyens, ils ne pouvaient pas passer cette commande.



Qu’est-ce qu’une commande ? Une commande, comme aujourd’hui, c’est avant tout un cahier des charges : celui qui passe une commande à un artisan ou à un artiste lui dit précisément ce qu’il veut… Nous n’avons pas aujourd’hui la trace de ce cahier des charges, mais nous avons le « produit fini ». Nous avons une statue monumentale en bronze (le matériau le plus noble et le plus durable pour une sculpture), posée sur un piédestal imposant, lui-même reposant sur un escalier cerclé par des barrières. Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire ? Probablement que la volonté était de rendre le personnage représenté imposant, de montrer sa hauteur et sa grandeur. Avec en plus une volonté de protéger cette figure (d’où certainement les barrières autour). Ce socle, dans sa totalité, exprime déjà l’admiration portée par les souscripteurs à la personne représentée.



Cette œuvre est donc un choix fait par une partie des citoyens de l’île Bourbon, alors sous régime de l’esclavage. Ils ont vraisemblablement souhaité le représenter dans toute sa grandeur, ils ont souhaité rendre hommage à une figure, pour eux, imposante. En d’autres termes, ils ont représenté leur héros comme ils l’imaginaient. C’était leur choix également de rappeler ses hautes fonctions sur le socle imposant : « Commandant des armées navales du Roi » et « Gouverneur général des îles de France et de Bourbon ». Ce n’est donc pas là un simple rappel de l’existence de cet homme (une plaque pour nommer une rue…), mais c’est une œuvre érigée à la gloire d’une figure jugée comme importante par une partie de la population de l’époque.



La question n’est pas ici de savoir s’ils avaient raison ou tort. Le monde n’est pas binaire (pour/contre, oui/non, noir/blanc, etc.), pas du tout. Ils ont fait ce qu’ils ont fait, et nous n’avons, ni vous ni moi, le pouvoir de les juger.



En revanche, nous pouvons légitiment nous demander si ce qu’il représente est, aujourd’hui encore, en adéquation avec nos valeurs ? Tous ceux qui ont écrit à La Réunion ou ailleurs sur cette affaire durant ces derniers jours l’ont reconnu : en plus d’être le Commandant des armées navales du Roi et Gouverneur général des îles de France et de Bourbon, Mahé de La Bourdonnais a été un important esclavagiste : il a intensifié la traite vers Bourbon (c’est-à-dire augmenté le nombre des esclaves dans l’île), et il s’est servi de cette main d’œuvre pour développer l’économie de l’île (et au passage faire sa fortune personnelle). Comme tout homme (et femme), il a sa part d’ambivalence, il n’est pas binaire. Alors ? L’esclavagiste qu’il était peut-il incarner les valeurs démocratiques pour lesquelles le monde (devenu) libre s’est battu ? Qui a la réponse ?



Moi-même, je ne l’ai pas. D’ailleurs, un grand débat a été lancé sur qui peut légitiment se prononcer ou pas, en fonction de qui est historien ou pas ? Pour ma part, je ne suis pas un historien. Mais, pour reprendre les termes de Dureau Reydellet qui écrit des ouvrages de référence sur Mahé de La Bourdonnais (et sur l’histoire de La Réunion), je suis un « féru d’histoire ». Je me permets ici de citer Dureau Reydellet, parce que comme nos érudits historiens, je me suis appuyé sur lui, Dureau Reydellet, qui n’est pourtant pas un historien. Par exemple, ses recherches sont de fait validées par le courrier de Prosper Eve du 27 avril 2023 qui s’appuie quasi exclusivement sur l’un de ses ouvrages pour défendre le statut de Mahé de La Bourdonnais. Ouvrage dont je recommande vivement la lecture : « Bourbon d’hier, La Réunion d’aujourd’hui, Faits et anecdotes » (Azalées Éditions, 1995). Propser Eve, pour déployer son argumentaire empreint d’émotions portant sur le triste sort de Marie-Madeleine (la fille illégitime de Mahé de La Bourdonnais), synthétise en effet de manière très pertinente les quatre pages que le féru Dureau Reydellet écrit à son sujet. Et il a raison.



Il a raison (mais il aurait tout de même pu donner la référence de l’ouvrage), car il est important de s’appuyer sur de l’existant, et en l’occurrence sur une littérature que nous avons abondante, mais qui malheureusement reste très peu connue ! Alors, par-delà la question de déplacer ou pas la statue qui est sur le Square Labourdonnais, il y a celle de notre propre rapport à notre île, à son histoire, et à la connaissance que nous pouvons en avoir. Merci Dureau Reydellet, pour les précieux ouvrages que vous avez pu nous offrir sur le sujet ! Merci également à Philippe Haudrère, Paule-Marie Bolton, Jacky Ryckebusch, ainsi que le service des Archives Départementales de La Réunion pour les excellentes publications qu’ils ont réalisé sur La Bourdonnais ! Et ils sont nombreux nos auteurs, historiens ou férus (peu importe), à avoir écrit sur le sujet !



Je conclurai donc en donnant moi aussi un énième avis sur le sujet qui nous occupe en ce moment : déplaçons la statue ! Mais pas pour les raisons évoquées ici et là, non, pour une autre encore : jamais je n’avais eu l’occasion d’en apprendre autant sur mon histoire dans la presse ! Jamais je n’avais eu l’occasion de lire tous les jours dans tel ou tel journal d’information, qu’il soit en papier ou numérique, autant d’informations sur le passé de l’île ! Alors moi je dis que, s’il faut attendre de déplacer une statue pour avoir enfin un débat sur notre histoire, déplaçons-les toutes ! Qu’on en parle, qu’on parle enfin de Marie-Madeleine (ce qui n’avait jamais été fait en 167 ans, mis à part les 4 pages de Dureau Reydellet, et je lui en suis reconnaissant), mais qu’on parle aussi de Santerre, le fis illégitime de Mahé de La Bourdonnais, ou encore de Charlotte-Françoise, son autre fille, qui mourut à l’âge de 79 ans, avec tous les ans, et ce jusqu’à sa mort, une rente annuelle offerte par la Colonie (par La Réunion donc), parce qu’elle était la fille légitime de celui dont on parle… En fait, la question n’est pas de déplacer ou pas la statue, mais bien celle de s’intéresser (enfin) à notre histoire. Alors, si cela doit passer par le déplacement d’un monument… je n’ai rien contre ! Parce que, finalement, comme la statue n’est pas l’homme lui-même, déplacer sa statue ne changera rien à son statut !