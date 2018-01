A la Une ... Cébile à plus de 2500 km de La Réunion

Cébile est devenu cyclone tropical. Selon le dernier point de Météo France, le système se trouvait ce mardi à 10 heures à 2565 km à l'Est de La Réunion (16.1 Sud / 79.6 Est).



La pression en son centre est estimée à 960 HPA. Cébile qui était cyclone tropical intense a donc perdu en intensité mais pourrait regagner en puissance dans les prochaines heures.



Pour rappel, son évolution ne représente aucune menace pour la zone selon les prévisions. Le système se déplace vers l'ouest à 9 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 31/01 à 10h locales, par 15.9 Sud / 77.9 Est.

- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 01/02 à 10h locales, par 16.4 Sud / 76.8 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 02/02 à 10h locales, par 17.5 Sud / 76.0 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 03/02 à 10h locales, par 18.9 Sud / 77.7 Est.

- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 04/02 à 10h locales, par 22.1 Sud / 81.4 Est A.D Lu 928 fois





