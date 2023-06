Ce week end s'annonce moins humide que cette journée de vendredi

Le temps s'annonce moins humide qu'hier. Les plages de soleil sont plutôt généreuses ce matin, plus contrariées dans l'après-midi avec la pluie qui refait son apparition sur le territoire des Plaines et du Volcan. Mais le phénomène marquant du jour c'est encore le vent.



Hier, il s'était déjà mis en évidence en approchant les 70 km/h sur Saint-Pierre. Aujourd'hui on pourrait les dépasser, après une brève accalmie ce matin. Comme vendredi, le vent sera un peu moins fort dans le nord avec 60 km/h, les points hauts de l'île seront également bien ventilés.



L'état de la mer se dégrade dans le sud dans l'après-midi aux effets combinés du vent et de petites houles d'alizés et australe qui prennent un peu de hauteur.