Ce week-end, c’est la fête dans les villages !

Le lendemain, dimanche 11 août, c’est à Villèle que tout se passe ! À l’initiative du sporting Club de Villèle et de la commune de Saint-Paul, une journée récréative est organisée au stade Maurice Blucker à partir de 9h. Elle a pour but de récolter des fonds qui aideront à financer le voyage des U11 pour une rencontre sportive à l’île Maurice.Au programme de cette manifestation : de la pêche à la ligne pour les marmailles, un spectacle de moringue à partir de 15h, des structures gonflables et un tournoi de football U11 de 9h30 à 12h. Il y aura également de l’animation avec des concerts ! Les artistes Indiren M-V & et ses amis, DJ Alpha, Joel & Claudia Lamonge du groupe mars tou sel et Abdoul seront présents !Retrouvez plus de détails concernant cette journée en cliquant sur ce lien