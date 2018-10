Ce vendredi, session d'apprentissage d'applications tactiles pour les déficients visuels

Les personnes déficientes visuelles sont attendues ce vendredi 12 octobre à la médiathèque de Sainte-Marie.



Une session d’initiation et d’apprentissage de l’utilisation d’applications tactiles sur les plateformes Android, IOS et PC sera délivrées au public, et proposé par des bénévoles, lecteurs en médiathèque.



Rendez-vous de 10H à 14H30 dans la section espace "Autrement lu" de la médiathèque.



Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Jean Philippe Sévagamy au 0692 07 20 66