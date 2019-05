Ce vendredi, l'Europe aura consommé ses ressources d'une année

Les ONG WWF et Global Footprint Network établissent chaque année, depuis 2006, le jour où l'humanité consomme la totalité de ce que la Terre peut prodiguer.



Chaque année, la date du Jour du Dépassement Mondial est calculée en comparant la consommation annuelle de l’humanité en ressources écologiques (Empreinte Ecologique) à la capacité de régénération de la Terre (biocapacité).



L'année dernière, pour la Terre entière, le Jour du Dépassement fut atteint le 1er août. Chaque année, la date recule un peu plus.



Cette année, pour l'Europe, ce jour fatidique est ce vendredi 10 mai, cinq mois seulement après le début de l'année. Ainsi, les européens ont pêché tous les poissons, coupé tous les arbres que les mers et forêts peuvent produire sur une année entière.



L'Europe vivra donc, à partir de ce vendredi, à crédit. Il faudrait globalement 1,7 Terre par an pour absorber la consommation actuelle de l'humanité.