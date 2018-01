Ce soir, ne ratez pas la "super Lune bleue de sang"

Trois phénomènes se conjuguent ce soir pour la première fois depuis le 31 mars 1866: une "super lune", une "lune bleue", et une éclipse lunaire.



Une "super Lune", tout d'abord, à savoir lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où elle se situe à plus de 90% de son périgée, point de l'orbite légèrement ellipsoïdale où ce dernier est au plus près de la Terre. Ce soir, la pleine lune semblera ainsi 14% plus grosse et 30% plus brillante qu’à l’accoutumée.



Une "Lune bleue", ensuite, c'est à dire une seconde pleine lune en l'espace d'un mois, qui fait que 2018 comptera 13 pleines lunes. On appelle cette 13ème pleine lune ainsi pour souligner son caractère de rareté, sans lien avec la couleur.



Le 3ème évènement qui aura lieu cette nuit est une éclipse lunaire totale : la Terre s’interposera entre le Soleil et la Lune, phénomène qui s’observe en moyenne deux fois par an. La Lune prendra des teintes cuivrées allant de l’orange au rouge sombre, c'est pourquoi on l’appelle aussi une "Lune de sang".



La zone de visibilité pour l’éclipse totale va de l’Inde à l’ouest de l’Amérique du Nord, en passant par l’Asie, l’Australie et l’océan Pacifique. Depuis notre île, c'est une éclipse partielle qui sera visible lors du lever de la Lune.