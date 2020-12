La grande Une Ce soir, c'est pas plus de six à table ! Allez-vous respecter les consignes ?

Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020

Le 4 décembre, au cours d'un énième point d'étape Covid, le préfet Jacques Billant souhaitait les voeux avec un peu d'avance...



La mesure avait de quoi surprendre sur le moment mais répondait à un cahier des charges avec lequel nombre de professionnels avaient déjà dû composer depuis le mois de mars et le confinement, à savoir la limitation du nombre de personnes à table, surtout dans des lieux peu aérés.



C'est ainsi que, suivant les préconisations du gouvernement, le préfet de région invitait à son tour les Réunionnais à fêter, oui, mais en petit comité.



Six maxi !



L'idée était de limiter autant que possible les contacts, et donc la propagation du virus entre convives. Cette préconisation a pour but de limiter toute chaîne de transmission et, si telle était tout de même le cas, de faciliter le travail de contact tracing des agents de l'ARS une fois chacun rentré chez soi.



C'est donc une "préconisation forte" qu'émettait le préfet de La Réunion début décembre. Les semaines ont passé et le sentiment de vulnérabilité semble s'être évaporé à la lecture de la baisse sensible du nombre de contaminations. Un faux-semblant lorsque l'on se rappelle des reprises de l'épidémie au coeur des dernières vacances, celles d'hiver et celles d'octobre mais surtout des nombreux proches arrivant de métropole ces derniers jours.



En attendant d'avoir un aperçu du "résultat" dans quelques semaines, le préfet a ainsi recommandé de limiter les rassemblements familiaux et amicaux à un comité restreint n’excédant pas plus de 6 personnes, hormis les enfants, d'éviter les contacts rapprochés, de porter le masque autant que possible et garder une distance d’1 mètre entre chaque personne.



Serez-vous en mesure de respecter cette consigne ce jeudi de réveillon ? Vous avez la parole.