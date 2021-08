Ce samedi, les nuages ont du mal à contrer un franc soleil

La matinée se déroule sous un franc soleil même si quelques nuages se présentent sur la frange côtière orientale. En mi-journée, des cumulus se forment aux flancs des remparts et dans les cirques.



Cet après-midi, ces nuages s'étalent sur la Plaine des Palmistes, les hauts de Saint-Denis et Salazie où ils pourront donner de petites averses.



Les températures maximales approchent de 27 à Saint-Denis, 22 à Cilaos et 14 degrés au Maïdo.



Les brises rythment la matinée. Elles sont relayées l'après-midi par un vent de sud sensible, avec des pointes à 40 km/h, entre les Avirons et le Port pour la côte Ouest et des bourrasques à 50 km/h le long de la Route des Laves.



La mer est agitée entre la Pointe des Aigrettes et Saint-André. Elle est peu agitée sur la côte Nord. La petite houle d'alizé proche de 1.5 mètre est présente sur la côte Est. Sur la côte Sud-Ouest, la houle australe voisine de 1,5 mètre s'amortit lentement.