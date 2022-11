Ce samedi 5 novembre la déchetterie éphémère du TCO et le Trokali Mobile seront à Bellemène Saint-Paul

La déchèterie éphémère est un service de proximité, complémentaire à nos déchèteries « fixes » et à la collecte des déchets en porte-à-porte

Sur place, vous pourrez jeter vos encombrants et déchets végétaux dans les bennes mises à disposition. Il vous sera également possible de vous débarrasser de vos Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.Cette opération ponctuelle est aussi l’occasion de découvrir le Trokali Mobile du TCO. Un lieu où vous pouvez donner ou récupérer gratuitement des objets du quotidien, des livres ou encore des vêtements toujours en bon état. Ce geste simple s’appelle le « réemploi », il permet de réduire nos déchets et de faire des économies.