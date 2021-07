Courrier des lecteurs "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement... et les "maux" pour le dire arrivent aisément !"

Par Dr Rémy de LAVISON - Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 à 07:00

Je suis très étonné que toutes ces mesures, pourtant nécessaires et obligatoires, mettent autant de temps à être mises en route puisque d’aucuns ont déjà évoqué toute cette problématique inhérente à la gestion difficile de cette période de Covid…(cf « vaccin covid pourquoi ? », décembre 2020)



Il est certain que toute cette latence dans la prise de décisions, pourtant nécessaires puisque finalement …obligatoires, ne fait que rendre plus compliquée et critique la gestion de cette crise sanitaire, par nos semblables!



On a la désagréable impression que tout est fait avec un train de retard …



Il est plus que probable que beaucoup de personnes vaccinées l’ont été alors qu’elles avaient une sérologie positive… L’absence de sérologie systématique pratiquée avant la vaccination aurait pu peut-être lever le doute ?



Même si les « scientifiques » tendent à penser que la présence d’anticorps « naturels » ( après la maladie Covid ) n’est pas aussi efficace que celle présente lors d’une vaccination, ces derniers sont quand même présents et opérants puisque le schéma thérapeutique dans ce cas-là a été modifié, par une seule injection de vaccin, proposée actuellement ( ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois …).



C’est pourquoi si certains d’entre nous ne souhaitent toujours pas se faire vacciner ( pour des raisons qui leurs sont propres), pourquoi ne pas leur proposer : de leur faire une sérologie à la recherche d’anticorps Covid ?

Cette recherche permettrait alors de proposer à ceux en ayant ( et donc ayant fait la maladie sous quelque forme que ce soit) une seule injection de « rappel » et à ceux sans anticorps de rester dans le schéma thérapeutique en vigueur actuellement …avec les règles qui en découlent !

Ceci aurait aussi comme intérêt de s’apercevoir que peut-être, un certain nombre d’entre eux (et sans en être obligatoirement conscient…) a été Covid +. Comme de conduire certains « réfractaires » à accepter peut-être, cette proposition thérapeutique plus « raisonnée » puisque prenant en compte leur état vis-à-vis de ce virus ?



On dit souvent « un mal pour un bien », c’est malheureusement le lot de notre vie actuelle…et nous devons en passer par là.



Mais il faudrait peut-être afin de mieux comprendre tout cela que :

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ... et les « maux » pour le dire arrivent aisément ! »



Ceci nous permettrait de, peut-être, mieux l’accepter ?



