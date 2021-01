Ce qui change en 2021

Comme chaque année, ce premier janvier apporte son lot de changements. Parmi celles qui concernent toute la France, voici celles qui seront également appliquées à La Réunion.



La revalorisation du SMIC



Au 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmentera de 0,99 %. Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,25 euros soit 1554,58 euros mensuel.



La réforme des APL



Les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution des allocations familiales seront revalorisés de 1% ce 1er janvier. Les aides personnalisées au logement (APL) seront désormais calculées "en temps réel", c'est-à-dire tous les trois mois, " sur la base des revenus des douze derniers mois connus".



Remboursement des aides auditives



Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », un décret publié au Journal officiel du 12 janvier 2019 a prévu le remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et les complémentaires santé de certaines prothèses auditives. Les assurés choisissant les appareils inclus dans le dispositif du « 100 % santé » seront entièrement remboursés. Le prix du premier modèle sera plafonné à 950 € (au lieu de 1100 € en 2020) pour les personnes âgées de plus de 20 ans. 240 € seront pris en charge par l'Assurance maladie et 710 € par les complémentaires santé.



Le prix du timbre augmente



Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passera de 0,97 € à 1,08 €, celui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France métropolitaine) étant porté dans le même temps à 1,28 € (contre 1,16 €).



Pour rappel, en 2018, le prix du timbre prioritaire était de 0,95 centimes. Le plus grand bond constaté ces dernières années avait été constaté en 2015, avec un timbre prioritaire passant de 0,66 à 0,76 centimes d’euros.



Les douches à l'italienne obligatoires



En 2021, les douches installées dans les logements neufs devront être "à l'italienne". Publiée au Journal officiel du 17 septembre 2020, cette mesure vise à rendre plus accessibles les salles de bains de ces logements aux personnes à mobilité réduite.



Ces douches de plain-pied et sans ressaut sont en effet d'un usage quotidien plus aisé pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Sont concernés les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location.