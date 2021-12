Ce qui change dans les écoles de La Réunion à partir de demain

Renforcement du protocole sanitaire en milieu scolaire



Concomitamment à l’activation du niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires, le décret prévoit l’obligation du port du masque en intérieur et en extérieur des établissements. Cette mesure concerne les enfants de 6 à 10 ans, mais également les enseignants, les personnels administratifs et techniques des écoles maternelles, élémentaires et des établissements scolaires , ainsi que les parents et accompagnants.



Pour rappel, le protocole de niveau 3 prévoit également pour les écoles primaires, la limitation du brassage par niveau et par classe au niveau de la restauration scolaire, mais également la limitation des activités scolaires, en intérieur ou extérieur, à des activités compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation.