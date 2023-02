A la Une . Ce qui change au 1er février 2023

Comme tous les mois, des changements de législation entrent en vigueur. Ce mois de février 2023 voit la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité, l’augmentation du livret A et la fin du régime dérogatoire pour les arrêts maladie liés au covid-19. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 06:17

Le taux du livret A et du livret d’épargne populaire augmentent :



Livret A :



Le taux du livret A passe à 3% à paris du 1er février 2023. Une augmentation pour faire face à la forte hausse de l’inflation. Il s’agit du meilleur niveau depuis 2008 (3,7%).



Le livret A est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.



Le plafond du livret A est fixé à 22.950 € pour les particuliers et à 76.500 € pour les personnes morales, hors calcul des intérêts capitalisés. Le plafond du livret de développement durable et solidaire est fixé à 12.000 € et celui du livret jeune à 1.600 €.



Livret d’épargne populaire (LEP):



Le taux du LEP passe à 6,1% à partir du 1er février. Ce taux dépend de l’inflation hors tabac.



Le LEP est réservé aux personnes ayant des revenus ne dépassant pas certains plafonds. Les retraits et les versements sont possibles à tout moment, sans aucune pénalité. Le versement initial minimum est de 30 € à l'ouverture. Son plafond est de 7.700 €.



Prolongation du bouclier tarifaire :



L’État prolonge le bouclier tarifaire jusqu’au 30 juin 2023. La loi de Finances 2023 limite la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité à 15%.

Fin du régime dérogatoire pour le covid-19 :



À partir de mercredi, le régime dérogatoire pour les arrêts maladie liés au covid prend fin. Il ne sera plus possible de demander un arrêt maladie sur la page dédiée de l’Assurance maladie après un test positif. Surtout, la suppression du délai de carence n’est plus en vigueur pour le covid et les personnes atteintes de la maladie seront soumises au délai de carence classique pour les indemnisations journalières.

Crédit immobilier et taux d’usure :



À partir du 1er février, la formule de calcul du taux d’usure sera mensuelle et non plus trimestrielle. L’objectif est de favoriser l’accès au crédit pour les particuliers. Le taux d’usure plafonne l’ensemble des frais d’un prêt immobilier (taux de crédit des banques, commission des courtiers, assurance emprunteur).



Les tarifs applicables pour les taxis :



Un arrêté publié au Journal officiel annonce une revalorisation des tarifs des courses de taxi en 2023. Une variation du tarif de la course type des taxis d'au plus 4 % entrera en vigueur à la date fixée par les arrêtés préfectoraux et au plus tard le 1er février 2023.



Le tarif minimum d’une course reste fixé à 7,30€ pour tous les taxis. Le prix maximum du kilomètre parcouru est porté à 1,21 €. Le prix maximum horaire sera de 38,96 €. La prise en charge est de 4,18 €.

Les plafonds de « MaPrimeRénov’ » rehaussés :



Pour inciter les Français à des travaux de rénovation, les aides accordées dans le cadre de « MaPrimeRénov’ » sont revues à la hausse. Pour les ménages modestes, le plafond de la prime passe de 30.000 à 35.000 euros. Pour les rénovations dans les parties communes des copropriétés, le plafond passe de 15.000 euros à 25.000 euros.



