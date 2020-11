A la Une . Ce qui a le plus intéressé les Réunionnais en octobre

Voici un compte-rendu de ce qui a été le plus souvent demandé à notre ami Google sur le mois écoulé. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 09:27 | Lu 1258 fois

Internet est une fenêtre sur les usages, intérêts et désirs des Réunionnais. Et pour naviguer sur le web, le moteur de recherches plébiscité est Google. Le géant du numérique nous permet de connaître les sujets et les requêtes les plus fréquemment faites à La Réunion.



Nous allons nous pencher sur les mots ou sujets qui ont le plus intéressé les Réunionnais au mois d'octobre.



Voici les recherches qui ont le plus progressé sur le mois écoulé :



- Halloween

- Roland Garros

- Ligue des Champions



Les requêtes qui ont le plus progressé :



- Confinement réunion

- France Portugal

- Discours Macron



Il y avait donc le match de football France-Portugal au mois d'octobre mais aussi une prise de parole du président de la République très attendue où il a annoncé un confinement en Métropole mais pas à La Réunion.



À noter, le décès de Rania, une influenceuse atteinte de progéria (maladie qui provoque un vieillissement très rapide).



Et pour les vidéos ?



Sur YouTube, pas de surprise, la révélation musicale du mois écoulé truste le haut du tableau. Mais Andy n'est pas pour autant en tête !



Le jeu vidéo "Among Us" connaît la plus forte progression au mois d'octobre. Mais si l'on additionne les recherches "Andy" et "Andy soit bien", c'est bien le nouveau chanteur fétiche des Réunionnais qui a le plus fait le buzz le mois dernier.



Explosion sur l'île de la plus grande chaîne de cuisine en France, "fastgoodcuisine" qui est en troisième position. Plus bas, on retrouve JujuFitCats, une influenceuse qui "parle de tout, sans tabou". Elle est suivie de près par un autre influenceur fitness, Tibo Inshape. Les mois d'octobre a été marqué par un clash et une réconciliation. Ceci explique cela;



Et sur l'année, les termes les plus souvent recherchés à La Réunion sont :



- Réunion

- YouTube

- Facebook

- Traduction

- Leboncoin

- Recette de cuisine

- Film

- Définition

- France



Nous avons retiré le terme "Google" sur le moteur de recherche "Google".





