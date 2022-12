La grande Une Ce que vous n'avez pas le droit de faire pour le réveillon du Nouvel An

De nombreuses mesures ont été prises par la préfecture de La Réunion mais aussi par la commune de Saint-Paul pour assurer le bon déroulement des festivités du 31 décembre. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 12:31

Les rassemblements sur la plage pour le réveillon du Nouvel An sont de nouveau autorisés après deux ans d’interdiction liée à l’épidémie de Coronavirus. Mais des restrictions sont toujours d’actualité, cette fois pour des raisons de sécurité et de protection de l’environnement.



Les interdictions sur les plages de Saint-Paul



“Le camping sur la page et les abords boisés ouverts au public est interdit avant le 31 décembre”, annonce la mairie de Saint-Paul.



La commune précise les activités concernées par la mesure : le bivouac, les feux de camps de plein air diurnes ou nocturnes et l’utilisation de réchauds et de barbecues.



L’interdiction compte pour les plages et l’arrière-plage. Elle s’étend sur le littoral de Saint-Gilles-les-Bains, la plage de Boucan Canot jusqu’à la pointe sud de la plage du Trou d’eau.



Il ne sera pas non plus possible d’installer des réfrigérateurs ni des groupes électrogènes.



Les feux d’artifices et les pétards sont aussi “formellement déconseillés” sur tout le littoral mais pas interdits.



Réveillon sur les plages de l’Ouest : stationnement et circulation



Les camping-cars et les caravanes ne sont pas autorisés à se garer dans certaines rues : Boucan Canot, route des sables à l’Hermitage-les-Bains, portion comprise entre La Passe de l’Hermitage et le giratoire de l’allée des Îles Eparses, rue du lagon, sur le parking d’accès à la plage de Trou d’eau).



La circulation et le stationnement sur la zone balnéaire sera réglementé provisoirement jusqu’au 1er janvier 2023 à 6h.



Les restrictions sur la vente d’alcool



Les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence à consommer sur place (3e et 4e catégorie) et les restaurants pourront rester ouverts jusqu’à 2 heures du matin.



La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite entre 21h et 6h dans les établissements fixes et mobiles, tout comme les commerces de vente à distance pour la livraison à domicile.



Pour rappel, l’interdiction de vente des boissons alcoolisées (entre 18h et 8h) qui concerne les stations-service reste en vigueur.



Lanternes, pétards, feux d’artifice



Depuis le mois de novembre 2020, il est interdit de procéder à des lâchers de ballons et de lanternes que ce soit à usage récréatif, commémoratif ou de loisirs, sur l'ensemble de notre île.



La vente des feux d’artifice est réglementée, l’utilisation est fortement déconseillée dans les zones naturelles



Les propriétaires d'animaux sont invités à les rentrer, afin d'éviter qu'ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations.



Restrictions sur la vente de carburants



Un arrêté préfectoral interdit la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon. Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité, ni à la vente de gaz aux particuliers.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur