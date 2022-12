A la Une . Ce que risquent les contrevenants mal garés le long de la rivière Langevin

Les usagers du site de la rivière Langevin n'ont qu'à bien se tenir, la mairie de Saint-Joseph ne rigole plus. Par LG - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 17:39

A l'approche d'un week end festif que certaines familles passeront au bord de l'eau, la mairie de Saint-Joseph effectue une piqûre de rappel.



"Garez-vous uniquement aux emplacements prévus à cet effet. Concernant la cascade de Grand Galet, le stationnement doit se faire sur le parking en contrebas. Ne stationnez pas le long de la chaussée", ordonne la Ville. "Respectez les riverains et leur tranquillité, ramenez vos déchets chez vous, ne bloquez pas la circulation" constituent le triptyque que renouvelle l'autorité municipale.



Si toutes ces consignes venaient à ne pas être respectées, sachez que tout stationnement gênant voire dangereux fera l'objet d'une verbalisation pouvant aller jusqu'à 135 € et d'une possible mise en fourrière.