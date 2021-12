A la Une . Ce que les Réunionnais ont le plus recherché sur Google

Le mois de novembre a été marqué par plusieurs actualités qui ont passionné les Réunionnais. C'est notamment le cas du carton de l'Equipe de France en match qualificatif de la Coupe du Monde, mais aussi de l'arrivée d'une nouvelle franchise de Fast Food. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 12:47





Les recherches sur Google qui permettent d'arriver sur des sites Internet habituellement utilisés ont été retirées de ce classement. On parle ici évidemment de la plateforme scolaire numérique Métice, de la CAF, des services bancaires, des boîtes mail, des réseaux sociaux ou encore de Zinfos974 (que l'on retrouve dans le Top 25 des sujets recherchés sur Google à La Réunion).



Bon appétit !



C'est l'actualité la plus recherché et sûrement aussi la plus commentée du mois de septembre : la franchise KFC a fait son grand retour à La Réunion.



Des files d'attente immenses ont créé des embouteillages dans la ville du Port. Kentucky Fried Chicken est le sujet de recherche qui a le plus progressé sur Google à La Réunion (au-delà de 750% de plus). Les requêtes directes "kfc réunion", "kfc" et "kfc port" ont aussi été les plus populaires.



Où se faire dépister ?



Le sujet "test anti-covid" est deuxième dans la liste sur le mois de novembre. Cela correspond à une forte progression de la circulation du coronavirus à La Réunion. 2.140 cas ont notamment été recensés sur la période du 20 au 26 novembre et plus de 6.000 sur tout le mois.



Les nombreux cas contacts ont donc dû se renseigner pour se faire dépister à leur tour. Pour aller plus vite, voici



Le football est toujours roi



L'équipe de France de football a aussi déchaîné les passions suite à son 8-0 face au Kazakhstan ! Les sites d'information spécialisés comme L'Equipe ou encore Foot Mercato ont été très recherchés.



La Ligue des Champions et l'Europa League ont aussi intéressé les Réunionnais. Plusieurs grosses affiches se sont déroulées au mois de novembre. On retient notamment la défaite du PSG face à Manchester City (2-1).



Les autres recherches



Un autre sujet a suscité un très fort intérêt : le Black Friday. Les recherches ont explosé sur les derniers jours du mois où les Réunionnais ont pu profiter d'importantes promotions sur les magasins de vente en ligne. D'ailleurs plusieurs d'entre-eux ont fait leur apparition soudaine dans le classement, comme Asos ou encore Zara.



Autre requête Google notable : "Pix", une plateforme de soutien des start-ups lancée par le Gouvernement. C'est +1650% pour ce terme à La Réunion.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur