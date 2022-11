Ce que les Réunionnais ont le plus recherché sur Google en octobre

Une application pour smartphone a gagné en popularité au mois d’octobre. Il s’agit d’un marché numérique d’applications modifiées pour le système d’exploitation Android.Celle-ci, qui n’est pas validée par les services de Google , permet aux internautes de télécharger des versions non officielles d’applications très connues, notamment de jeux vidéo.Ce marché virtuel permet ainsi de jouer à votre jeu préféré avec accès gratuitement à des bonus habituellement payants. Le nombre de parties quotidiennes est souvent limité et il faut alors payer si on veut continuer à s’amuser. Mais ce n’est pas le cas avec ces versions modifiées qui permettent d’avoir des “vies” illimitées ou encore des contenus et fonctionnalités premium.Mais cette application ne se trouve pas sur le marché officiel de Google et n’a donc pas eu à respecter les règles de sécurité requises. Le système d’exploitation de votre smartphone vous rappellera d’ailleurs que télécharger de tels logiciels représente un risque pour votre téléphone et vos données.