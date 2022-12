La grande Une Ce que les Réunionnais ont le plus recherché sur Google en 2022

Qu’est-ce qui a le plus intéressé les Réunionnais en 2022 ? Pour répondre à cette question, il suffit d’éplucher l’historique de recherche des internautes ! Par Baradi Siva - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 18:59

Le moteur de recherche Google est le plus utilisé de par le monde tout comme à La Réunion. Cette domination écrasante du marché, tout comme son utilisation des données personnelles des internautes, permettent au géant de l’Internet mondial de mettre en place un outil régional de suivi des requêtes envoyées par les internautes.



Les tendances Google sont donc disponibles même pour un territoire aussi petit que La Réunion. Zinfos974 peut ainsi vous révéler les recherches les plus fréquemment tapées par les internautes à La Réunion. Pour des raisons évidentes, le classement qui suit ne prend pas en compte les requêtes qui renvoient à des contenus pour adultes.



La guerre et ses conséquences



Le sujet qui connaît la plus forte progression est celui de la Guerre en Ukraine. Les outils de Google notent une augmentation de 2.000% des questions posées par les Réunionnais autour de ce sujet d’actualité.



Le conflit armé a en effet aussi eu des conséquences sur le marché international et donc sur La Réunion. Cela a donc maintenu l’intérêt des Réunionnais qui se sont informés toute l’année sur l’évolution de la situation.



La fièvre du ballon rond, la folie des grandeurs



Les requêtes directes qui ont le plus progressé sur l’année 2022 sont celles autour de la Coupe du Monde des polémiques qui s’est déroulée au Qatar et qui a été marquée par une défaite de la France en finale.



Le Grand Raid est comme chaque année un événement très attendu par les Réunionnais. Beaucoup y participent et beaucoup d’internautes mènent des recherches pour savoir si leurs proches filent vers la ligne d’arrivée.



Les cyclones inquiètent



Un autre sujet a été souvent abordé par les Réunionnais sur le moteur de recherche. La Réunion a connu une saison record avec deux phénomènes en l’espace de deux semaines.



L’île n’avait d’ailleurs pas connu le passage d’un cyclone aussi près depuis plusieurs années. C’est +400% des recherches autour de ce thème en 2022.



Mangas et TikTok



Une plateforme de streaming de manga a connu une forte progression aussi en 2022, ce qui prouve encore une fois que les Réunionnais sont friands de culture japonaise.



Les jeunes ont aussi trouvé sur Google une application en ligne qui leur permet de télécharger des vidéos TikTok. Un outil qui leur permet de s’entraîner aux dernières danses à la mode avant d’être prêts à publier leur propre version.



Paris et jeux d’argent



Il s’agit de thématiques déjà très populaires à La Réunion mais les tendances de Google révèlent que les loteries et paris sportifs ont connu une forte augmentation en 2022. Une progression qui a peut-être été stimulée par des gains importants de Réunionnais tout au long de l’année.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint