Ce que j’ai à vous dire...

Voilà, le conseil communautaire de la CINOR est installé. Mais, même après l’ élection du Président, des vice-présidents, de la composition des commissions, de la désignation des représentations dans les instances externes, il reste encore quelques ajustements, avant sa pleine opérationnalité.



La CINOR est une communauté avant tout de projets. Et je suis contente qu’elle retrouve sa sérénité, loin des péripéties.



Le Président a, dès son discours de candidat et d’élu, prôné l’apaisement. C’est important pour la vie communautaire mais et surtout pour la population pour qui nous œuvrons ; Les projets nécessitent toute notre attention pour un développement économique, de mobilité, culturel et humain équilibré.



Le Président de la CINOR a rendu hommage au Rwa Kaf à Sainte-Suzanne et à Mr Lagarrigue à Saint-Denis. En agissant de cette façon, il donne toute sa place, selon moi, dans l’espace public institutionnel, à notre patrimoine historique, musical.



L’ancien Maire de Saint-Denis a parlé de changement et de donner ou redonner le pouvoir aux élus. J’ai toujours milité pour que l’aménagement paysager fasse la part belle aux plantes de la Réunion, qu’elles soient des arbres fruitiers ou des plantes médicinales ; il s’agit de notre patrimoine, c’est une façon de le préserver en le rendant accessible à tous ; et je sais que Mr Prosper Eve, historien, a toujours défendu cette position. Le moment est venu de mettre de côté les arguments récurrents, vols, in sécurité, présence de rongeurs. En toute responsabilité, cette voie est possible.



Personne à la Réunion aurait faim si ces plantes foisonnaient ; Il y aurait moins d’espèces en voie de disparition. L’enfant réunionnais connaitra son patrimoine ; Et surtout, Ce sera un bien de la communauté et pour son propre bénéfice. Il existe dans le monde où cela est possible, pourquoi pas chez nous ?



Je propose qu’on offre des plantes au lieu de sacs en plastique dorénavant...



Le Maire de Sainte-Marie a souligné la nécessité de revoir le recours incroyable et trop systématique aux études multiples et varié et souvent redondant. Effectivement, il nous faudra faire preuve de discernement. L’argent est rare, il est public et il doit être utilisé avec raison.



Une femme élue a parlé de la place des femmes dans l’organisation administrative à la CINOR, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu’il y a un problème ; Mais comment mieux agir, bien qu’il existe la loi sur l’ égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’obligation de présenter les rapports en conseil communautaire. Il faut bien se rendre à l’évidence, les choses évoluent peu.



Un autre a parlé de la nécessité, à compétence égale, de recruter localement. Sur un territoire contraint, rongé par le chômage, comment ne pas s’en préoccuper ?...



Enfin, l’eau est de la compétence de la CINOR depuis janvier 2020, le moment de débattre de cette ressource précieuse et vitale.

La CINOR un lieu de débats, de décisions. Il nous faudra juste faire attention à nos égos, et ne pas hésiter à pratiquer l’humilité en toute circonstance.



L’humilité n’empêche pas l’ambition pour la communauté, elle n’empêche pas le pragmatisme, elle n’est pas une atteinte à la dignité.

Vive la République, Vive la Réunion, Vive la France.